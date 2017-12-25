Носившаяся в Северодвинске лошадь напугала горожан

Вчера, 16:53

23 декабря в социальных сетях появилось видео с лошадью, которая несется по улицам Северодвинска. Лошадь без седока галопом проскакала по территории острова Ягры, изрядно напугав жителей.

Горожанка Наталья утверждает, что лошадь потеряла ориентир еще за Домом Культуры, когда она шла с тележкой. При переходе через высокий парапет она упала, тележка застряла, а животное с легкостью выбралось, и, вероятнее всего от испуга, лошадь начала носиться по городским улицам. Местные жители, которым приходилось отскакивать в сторону, чтобы остаться невредимыми, утверждают, что видели животное в разных частях острова Ягры. Как выяснилось, животное принадлежит одной из частных конюшен города – «Гринпис», и катает детей в повозке около ДК на острове. Вскоре работники конюшни поймали животное, к счастью, никто не пострадал.

Видео с испуганным животным быстро набирает популярность среди пользователей сети. Более 60 тысяч просмотров набрала данная видеозапись только за двое суток.