Солистка группы «Город 312» о Вале Карнавал: «Мы потеряли целое поколение»

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Светлана встала на сторону Ларисы Долиной.

Недавно солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко приняла участие в программе Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». В ходе обсуждения своей жизни и творчества Светлана, она же Ая, не смогла удержаться от комментария по поводу конфликтной ситуации, возникшей между заслуженной певицей Ларисой Долиной и её внучкой-блогером Валей Карнавал.

Ая отметила, что с Ларисой Александровной её связывают давние творческие отношения, и она с уважением относится к её таланту и достижениям на сцене. Относительно поведения Вали Карнавал Ая выразила мнение, что девушка по своему талантлива и успешна. Но такое неуважительное отношение к опытным артистам, достигшим в жизни и творчества гораздо больших высот, просто недопустимо.

«Когда я услышала высказывания этой девочки, я решила, что мы просто потеряли целое поколение!», — возмущённо высказалась Светлана.

В то же время, Ая добавила, что молодёжь сегодня просто другая, и ценности у современных молодых людей отличаются от тех, что были актуальны десяток лет назад.

«Эта девочка гордится своим количеством подписчиков в соцсетях. Но является ли это истинным показателем таланта?», — задаётся вопросом Ая.

Ещё один момент, возмутивший Светлану Назаренко в интервью Вали — это её высказывания о том, что для успеха на сцене необязательно иметь музыкальное образование.

«Придёт вот такая Валя Карнавал и скажет тебе, что образование не нужно, и главное — количество просмотров в интернете. Какой же это пример для молодёжи, начинающих артистов?», — прокомментировала Ая.

Осуждая поведение Вали Карнавал, Светлана опиралась на свой опыт и ценности, которые с самого детства прививали ей педагоги.

«Меня научили жить на сцене и жить тем делом, которым ты занимаешься. Не потому, что тебе больше лайков ставят, а потому, что ты не можешь без этого жить. Дело в том, от кого сейчас зависит, чем заполнены эфиры. Почему я должна это слушать? Почему это звучит на радиостанциях?», — задаётся вопросом певица.

Безусловно, Светлана Назаренко осуждает амбициозного блогера не только из-за уважения к творчеству Ларисы Долиной, но и по причине беспокойства за будущее нашей эстрады и отношения молодёжи к истинно талантливым людям.