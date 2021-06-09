Солистка группы «Город 312» о Вале Карнавал: «Мы потеряли целое поколение»

Светлана встала на сторону Ларисы Долиной.
Недавно солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко приняла участие в программе Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». В ходе обсуждения своей жизни и творчества Светлана, она же Ая, не смогла удержаться от комментария по поводу конфликтной ситуации, возникшей между заслуженной певицей Ларисой Долиной и её внучкой-блогером Валей Карнавал.
Ая отметила, что с Ларисой Александровной её связывают давние творческие отношения, и она с уважением относится к её таланту и достижениям на сцене. Относительно поведения Вали Карнавал Ая выразила мнение, что девушка по своему талантлива и успешна. Но такое неуважительное отношение к опытным артистам, достигшим в жизни и творчества гораздо больших высот, просто недопустимо.
В то же время, Ая добавила, что молодёжь сегодня просто другая, и ценности у современных молодых людей отличаются от тех, что были актуальны десяток лет назад.
Ещё один момент, возмутивший Светлану Назаренко в интервью Вали — это её высказывания о том, что для успеха на сцене необязательно иметь музыкальное образование.
Осуждая поведение Вали Карнавал, Светлана опиралась на свой опыт и ценности, которые с самого детства прививали ей педагоги.
Безусловно, Светлана Назаренко осуждает амбициозного блогера не только из-за уважения к творчеству Ларисы Долиной, но и по причине беспокойства за будущее нашей эстрады и отношения молодёжи к истинно талантливым людям.