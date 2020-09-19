Вчера, 22:49

Певица и отчим обделили Арсения деньгами, а он начал продавать поддельные часы, чтобы заработать.

Арсений Шульгин ранее со скандалом отказался быть музыкантов и стал бизнесменом; фото с аккаунта @valeriya — Instagram

Певица Валерия готовила собственного сына Арсения Шульгина к карьере на сцене. Мальчик с малых лет посещал музыкальную школу, где играл на фортепиано. С взрослением сына Валерии музыка стала интересовать меньше, чем зарабатывание денег. Это действительно странно, ведь родители Арсения люди обеспеченные. Жадность Шульгина к деньгам можно оправдать тем, что Арсений всегда нуждался в них — мама и отчим экономили на мальчике, не удовлетворяли запросы. Фактически, сын Валерии стал зарабатывать обманом из-за жадности Валерии и Пригожина. О нечестном способе заработка в школе Шульгин рассказал в блоге.

Сын Валерии не стесняется своего прошлого и того, как именно обманывал одноклассников

Сын Валерии признался, что в школьные годы покупал подделки часов известных брендов и продавал дороже. Арсений не стал врать матери об источниках заработка, а певица Валерия отнеслась к «бизнесу» сына плохо: «Копии часов? Не позорь меня, иди учись». Сейчас Шульгин соглашается с матерью.

Школьный заработок сына Валерии похож на обман, но именно он дал Арсению толчок к занятию бизнесом и дал опыт в продажах. Благодаря этому в 21 год молодой человек запускает сразу несколько бизнес-проектов, а также создал авторский курс по обучению бизнесу «Миллион на товарном бренде».