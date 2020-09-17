17-09-2020, 14:47

Лидия и Бари смогли сохранить брак даже несмотря на громкий скандал с квартирой.

Во время развода Шукшина и Алибасов вдруг передумали расставаться; фото - vistanews.ru

За отношениями звездной пары Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной вся страна следит уже не первый месяц. Их брак был внезапным и широко освещался средствами массовой информации, почему сразу был воспринят как самореклама. Однако последующие события заставили выдвинуть новую версию: якобы продюсер «На-На» женился на актрисе, чтобы завладеть её квартирой. Бари Алибасову и Лидии Федосеевой-Шукшиной начали пророчить неизбежный развод, но в новых выпусках «Пусть говорят» ситуация приняла неожиданный поворот.

Оказывается, Лидия и Бари не собираются разводиться, Шукшину и Алибасова не могли разлучить ни родственники, ни адвокаты. В студии Первого канала о разводе с продюсером «На-На» настаивала дочь артистки Ольга, но тут же журналистка Лена Ленина уличила корыстные мотивы наследницы Федосеевой-Шукшиной. Когда же после долгого расставания Бари Алибасов и Лидии Федосеева-Шукшина встретились лицом к лицу в шоу «Пусть говорят», вели себя они очень трогательно. Актриса призналась, что очень скучала по мужу.

Но припомнила Шукшина и то, как сын Алибасова называл ее «сумасшедшей старухой». В студии Первого накала наследник Бари Каримовича сидел рядом с ним, но предметом его интереса было не благополучие папы, а сохранение имущества. Впрочем, то же самое интересовало и дочь Лидии. Как сообщает starhit.ru, Шукшина и Алибасов не хотят разводиться, даже после громкого скандала супруги надеются решить все вопросы мирно. Однако сейчас идет бракоразводный процесс между Бари Алибасова и Лидией Федосеевой-Шукшиной, а 29 сентября их брак должен быть расторгнут официально.