Агата Муцениеце планирует отношения после развода с Павлом Прилучным

15-09-2020, 12:46

В беседе с Раисой Рязановой в «Честном разводе» актриса призналась, что хочет вновь построить личное счастье уже с новым мужчиной.

Прилучный и Агата готовы к новым отношениям, а Павел уже нашел себе избранницу, которую Муцениеце называет «особью женского пола»; фото с аккаунта @agataagata — Instagram

Интересная беседа состоялась между Агатой Муцениеце и Раисой Рязановой. В рамках YouTube-шоу «Честный развод» актрисы обсуждали как личную жизнь Раисы Ивановны, так расставание Павла Прилучного и Агаты. 75-летняя актриса поделались своим опытом неудачных отношений, а также по-матерински поругала Прилучного и Агату за то, что они не сберегли брак. Муцениеце говорила про бывшего мужа мало, но его нынешнюю избранницу назвала «особью женского пола». Вместе с этим Агата Муцениеце не стала скрывать, что тоже планирует отношения после развода с Павлом Прилучным.

Раиса Ивановна озвучила тревогу, что дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могут плохо воспринять нового мужчину матери. Актриса возразила: приводить нового избранника она домой не будет. На ироничное замечание Рязановой о том, а где же Агата с любовником будут «делать новых детей», Муцениеце ответила, что в отельном номере. Актриса неспроста так категорична, ведь недавно Павел познакомил их детей с пассией Мирославой Карпович. Павел Прилучный и Агата Муцениеце не договаривалась об этом знакомстве, актриса об этом узнала из СМИ.

Рязанова искренне поражалась тому, как же так получилось, что Прилучный и Агата всё же расстались. Раиса Ивановна лично видела, как за кулисами Павел трогательно относился к семье. Но причину расставания озвучила сама Муцениеце: она «залюбила» Прилучного, окружила чрезмерной заботой, а саму себя отодвинула на второй план. Агата призвала зрительниц не повторять эту ошибку в браке. Сейчас Павел Прилучный и Агата Муцениеце, по словам актрисы, дружат и общаются достаточно хорошо.