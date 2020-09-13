Сергея Деткова оставили в «Что было дальше?» благодаря поддержке фанатов

13-09-2020, 13:19

Когда в Сети появились кадры, где вместо комика на сцену YouTube-шоу выходит Макаров, поклонники потребовали вернуть Сергея.

Сергей Детков, будучи одним из самых неоднозначных юмористов «Что было дальше?», остается в шоу; фото с аккаунта @sergii_detkov в Instagram

К юмористу и актёру Сергею Деткову зрители YouTube-шоу «Что было дальше?» относились по-разному: то ненавидели, то обожали. Негативное отношение к комику было вызвано не только тем, что им заменили полюбившегося участника «ЧБД» Артура Чапаряна, но грубыми шутками Деткова. Так, в выпуске «Что было дальше?» с певцом Шурой Сергей Детков позволил себе немотивированные агрессивные оскорбления в сторону харизматичного артиста, после которых зрители набросились на самого юмориста и требовали выгнать его из шоу. Но когда в Сети появились данные о том, что Деткова всё-таки убрали, поклонники действительно расстроились и начали требовать вернуть любимого юмориста.

Сергей Детков присутствует в тизере нового сезона «Что было дальше?»

Не удивительно, что Сергея Деткова в итоге оставили в «Что было дальше?» - всё это благодаря активной поддержке фанатов. О том, что комик остается, говорит тизер «ЧБД», появившийся на канале Labelcom. В промо-ролике нового сезона организаторы шоу дают пронять, что Сергей Детков вместе с Тамби Масаевым, Рустамом Рептилоидом, Алексеем Щербаковым и Нурланом Сабуровым остается в «Что было дальше?». Об Илье Макарове, которым хотели заменить Деткова, если верить инсайдерским материалам, нет ни слова.

К слову, Макаров не только задействован в нескольких шоу на канале Labelcom, но и регулярно снимается в рекламных роликах «Что было дальше?». В рекламных вставках YouTube-шоу Илья появлялся даже чаще, чем Детков, он давно знаком зрителю, потому и замена Сергея на Макарова мало у кого вызвала удивление. Вполне возможно, что в будущем Макаров просто станет еще одним комиком шоу наряду с Детковым, Масаевым, Рептилоидом и Щербаковым.