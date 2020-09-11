11-09-2020, 14:51

Скрытая личная жизнь и цветы на могиле матери с запиской — это всё про Алину.

Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева

Фото: Соцсети 10 сентября Ляйсан Утяшева дала интервью в программе «Стрелец-молодец», где рассказала о своём отношении к Алине Кабаевой и намекнула, что считает её самой загадочной спортсменкой России.

Оказывается, каждый раз, что Ляйсан Утяшева приходит на могилу своей матери — видит цветы с запиской «С любовью от Алины». Гимнастка утверждает, что у неё только одна знакомая с таким именем, и это Алина Кабаева.

Бывшие спортсменки практически не поддерживают связь друг с другом, но Ляйсан Утяшева сказала, что у неё есть номер Алины. Правда пользуется она такой возможностью крайне редко, и она сама не знает, как у Кабаевой обстоят дела.

Алина Кабаева, Ирина Чащина, Ляйсан Утяшева

Фото: starhit.ru Ляйсан Утяшева, в отличии от своих друзей по команде Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, ведёт весьма социальный и активный образ жизни. Instagram, YouTube шоу, светские тусовки с Павлой Волей — за ней можно везде наблюдать. Бывшие же спортсменки тщательно скрываются от внимания общества и свежей информации о них крайне мало.