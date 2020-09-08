Сериал «Воронины» на грани закрытия из-за смерти Бориса Клюева

8-09-2020, 12:54

Гендиректор «СТС Медия» назвал актёра «несущей стеной» ситкома, а из-за его ухода из жизни съемка следующих двух сезонов под вопросом.

Кадр из сериала «Воронины»

Знаменитый российский актёр Борис Клюев сражался с болезнью продолжительное время, но его недавний уход из жизни стал шоком и неожиданностью для всех. Фанаты переживают потерю кумира, близкие Бориса потерю члена семьи, а создатели сериала «Воронины» - потерю ведущей звезды. Как выразился Вячеслав Муругов, гендиректор «СТС Медия», занимающейся созданием легендарного ситкома, «несущей стеной» сериала «Воронины» был именно Клюев.

Сейчас сериал фактически на грани закрытия из-за смерти Бориса: создатели планировали снять еще, как минимум, два сезона «Воронины», но съемки приостановлены. Мугуров объяснил приостановку работы, тем, что в настоящее время важно помочь близким Клюева, а потом уже решать судьбу сериала «Воронины». Вместе с этим гендиректор признает огромную важность актера для сериала.

«На нём [Клюеве] вообще всё держалось, это моё мнение. Нам будет его очень сильно не хватать», - признался гендиректор «СТС Медия».

И действительно, сценический образ Бориса Клюева из сериала «Воронины» оказался настолько близок и интересен зрителям, что успел стать легендой еще при жизни. С главой семейства Воронины делали фотоколлажи, шутки, мэмы, а коронная фраза «Египетская сила!» давно вошла в речевой обиход многих людей. Зрителям и фанатам сериала «Воронины» очевидно, что заменить Клюева в ситкоме не сможет никто.