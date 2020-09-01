Сергея Деткова заменили в «Что было дальше?» на Илью Макарова

1-09-2020, 12:54

Жесткие шутки юмориста задевали гостей, а также вызывали негодование зрителей YouTube-шоу.

Зрители недовольны заменой Сергея Деткова на Илью Макарова в «Что было дальше?»

Недавно в ряде источников в соцсети появилась инсайдерская информация о том, что Сергея Деткова заменили в YouTube-шоу «Что было дальше?» на Илью Макарова. Так, сообщение об этом опубликовали практически все фан-сообщества юмористической передачи, не объясняя причин ухода комика «ЧБД».

В соцсетях публикуют кадры со съемок нового «ЧБД» без Деткова

Самым очевидным подтверждением ухода Сергея Деткова из «Что было дальше?» является то, что в одном из обнародованных кадров со съемок нового выпуска видно, что Макаров сидит в кресле Сергея. Версия о том, что Илья приглашенный гость невозможна, ведь сидит он в красном кресле, а гости всегда сидят в коричневом рядом с ведущим «ЧБД» Нурланом Сабуровым.

Илья Макаров сидит в кресле Сергея, что подтверждает версию о его участии в шоу

К настоящему моменту ни Сабуров, ни другие постоянные участники YouTube-шоу не комментировали замену Сергея Деткова Ильей Макаровым. Впрочем, ранее зрители регулярно критиковали поведение Сергея, были недовольны его жестким и обидным юмором с обилием неоправданной нецензурной брани. Однако последним выпуском «Что было дальше?» аудитория была удивлена – Детков молчал почти всю передачу, моменты с ним либо вырезали при монтаже, либо юморист просто был не в духе.

Комментарии под последним выпуском «Что было дальше?» с Детковым

Детков не первый кто уходит из «ЧБД» - ранее популярный проект покинул Артур Чапарян. Однако Чапарян ушел по собственному желанию, так как ему было некомфортно грубо шутить над гостями передачи или перебивать их, как это делают другие участники «Что было дальше?». Зрители шоу тяжело переживали уход Артура, а потому, когда на его место пришел Сергей Детков, критиковали его даже чрезмерно часто, но до последнего казалось, что комик справляется с давлением. Когда же появилась информация о том, что и Детков покидает «ЧБД», поклонники опять взбунтовались, уже начли требовать вернуть Сергея, а кроме того начинают поливать грязью Макарова.