Звезда сериала «Ольга» Троянова избавилась от алкоголизма рядом с пьющим мужем

26-08-2020, 12:05

Яна смогла отказаться от пагубной зависимости самостоятельно и не заставляет супруга менять свой образ жизни.

Кадр из сериала «Ольга» на ТНТ

Ксения Собчак взяла второе интервью у актрисы Яны Трояновой, где было затронуто множество тем, но особое место было уделено вопросу алкоголизма. Звезда серила «Ольга» на ТНТ семь лет назад избавилась от алкоголизма, который появился у Яны после смерти сына Николая. Актриса считает, что наркотическая зависимость, от которой в последние годы жизни страдал сын Трояновой, и алкоголизм очень похожи, что также мотивировало актрису отказаться от зависимости. Собчак интересовало, как именно Троянова смогла отказаться от выпивки, живя рядом с пьющим мужем. К слову, Ксения отдельно уточнила, что лично видела то, как Василий Сигарев, супруг актрисы сериала «Ольга», очень сильно выпивал.

Яна Троянова признала, что когда она отказалась от пагубной привычки, мужу стало с ней скучно, ведь раньше они выпивали вместе. Поэтому Василий и поехал в Москву искать «собутыльников», где и могла видеть его Ксения Собчак. Но актриса подчеркивает, что супруг не ее собственность, она не хочет заставлять его менять образ жизни. Ксению такой ответ привел замешательство, ведь очень странно, что муж не поддерживает положительные стремления жены. Тогда Яна Троянова призналась, что хоть она и не заставляет мужа менять себя, он сам со временем перестал пить дома.

Когда Собчкак заметила, что «бывших проституток и бывших алкоголиков не бывает», актриса сериала «Ольга» ответила:

«Согласна, поэтому помня, что я алкоголик, я не употребляю алкоголь. […] Я должна помнить мою несовместимость с алкоголем. Ну, вот как сегодня я не могу употреблять молочные продукты. Мне будет плохо. Я их не буду есть – я помню об этом. Я помню, что у меня есть аллергия на молочные продукты», - сообщила Троянова.

Вместе с нежеланием употреблять алкоголь, Яна не осуждает алкоголиков. Например, актриса призналась, что вначале была на стороне Михаила Ефремова в ДТП с которым погиб один человек. Яна считает, что в аварии виновата пагубная зависимость актёра, но он должен был ответить за проступок перед судом честно, а не искать способ избежать наказания.

Также актриса сериала «Ольга» хотела бы сыграть женщину с сильной алкогольной зависимостью в кино, ведь Троянова сама прошла этот этап. Она готова исполнить эту роль хоть в драматическом фильме, хоть в комедии с явными кривляниями и клоунадой, но Яна с сожалением признала, что сейчас кино с такими героями не снимают.