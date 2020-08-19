Ивлев из «Адской кухни» ради любовницы сбросил 22 кг

19-08-2020, 14:11

Константин даже отказался от мяса, подражая 28-летней избраннице, которая давно перешла на морепродукты и рыбу.

Шеф Ивлев похудел на 22 кг, отказавшись от мяса, ведь животные белок сложнее усваивается организмом после 40 лет; изображение vistanews.ru

Шеф-повар Ивлев из «Адской кухни» и «На ножах» в этом году расстался с супругой Марией, матерью двоих своих детей, и нашел себе новую молодую пассию Валерию. Продолжительное время главный повар «всея Руси» отмалчивался насчет новых отношений, но недавно дал откровенно интервью «Телепрограмме». Шеф Ивлев в беседе с журналистами признался, что ради 28-летней любовницы сбросил 22 кг, и не собирается останавливаться на достигнутом.

Дело в том, что новая возлюбленная знаменитого повара придерживается особенного питания – пескетарианства. Это разновидность нестрогого вегетарианства, при котором продукты из мяса заменяются на рыбные.

«Я был мясоедом. ... Так как мы начали жить вместе, Лера поготовила мне свои кое-какие блюда, мне они понравились», - комментирует свою диету шеф Ивлев.

Константин подчеркивает, что после 40 лет животный белок усваиваться сложнее, что также подтолкнуло шефа Ивлева к пескетарианству. Молодая избранница знаменитого повара «Адской кухни» и сама часто готовит, а своими рецептами делится со своей страницы в соцсети. Сам Константин Ивлев также ведет свой канал с рецептами, где часто готовит жирные, высококалорийные блюда. Как объяснил сам ведущий «На ножах», такую вредную для фигуры еду тоже можно есть, но не нужно переедать.

«Я очень хорошо себя чувствую в свои года. Да, я прожил много, и хочется прожить еще, детей вырастить. Одного я уже вырастил, дочка растет», - сообщает звезда «Адской кухни».

Шеф-повар Ивлев допускает, что с Валерией у нее тоже могут быть общие дети. Впрочем, в новом интервью Константин опроверг тайную свадьбу с новой возлюбленной, но пообещал сообщить поклонникам, когда сделает Лере предложение. Сейчас пара отдыхает в Турции, где к правильному питанию добавились еще и многочасовые пешие прогулки.