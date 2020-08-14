Ксения Бородина выпросила скидку в элитном отеле Ялты

14-08-2020, 13:05

В номере, где отдыхает Бородина, останавливались Алла Пугачёва и Дженнифер Лопес.

Ксения Бородина с семьёй

Фото: Instagram

Ксения Бородина в stories Instagram поделилась отдыхом в роскошном отеле Ялты. Подписчики и некоторые Telegram-каналы уверены, что супруга Курбана Омарова не может себе позволить такой отдых.

Стоимость звёздного пентхауса составляет 250 000 руб. в сутки. В мае Ксения Бородина попала в неприятный скандал, когда её обвиняли в покупке поддельной сумочки Chanel стоимостью 400 000 руб., купленной за 30 тысяч. Позже Ксения Бородина представила якобы доказательства переписки, что сумка были оригинальной.

Отель Villa Elena

Фото: Telegram «Только никому» и Villaelenahotel.ru

У Ксении Бородиной, допустим, с финансами всё в порядке, а вот её супруг Курбан Омаров — под вопросом. Слухи о его «успешных бизнесах» ходят уже не один год. Официально он связан со строительством и рекламой, но какие именно проекты его — не известно. Сейчас он работает над проектом «Не очкуй» с Камилом Гаджиевым.

За сутки Ксения Бородина несколько раз прорекламировала отель VILLA ELENA в Ялте, где они остановились с Кубраном. Она даже рассказала, что в этом номере останавливалась Примадонна и Дженнифер Лопес. Бородина захотела приписать и себя к таким звёздам, чтобы повыпендриваться. Можно смело предположить, что Ксения Бородина выпросила скидку в таком элитном месте, иначе с чего бы ей его рекламировать?