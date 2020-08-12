Брата Анджелины Джоли дети актрисы называли папой

Сегодня, 10:47

Из-за близости жены с Джеймсом Хейвеном Бред Питт терял не только любимую женщину, но и наследников.

Любовь Анджелины Джоли к брату разрушила ее семью, но Джеймс Хейвен в итоге стал на сторону Бреда Питта; фото vistanews.ru

Актриса Анджелина Джоли с детства близка со старшим братом Джеймсом Хейвеном, но когда на церемонии вручения «Оскар» в 2000 году Анджелина и Джеймс поцеловались в губы, публика была шокирована. Как позже объяснила Джоли с братом, тогда они целовались только из-за эмоционального накала, ведь весь тот день провели в больнице у матери больной раком яичника.

Однако после судьбоносных поцелуев на публике брак Анджелины становился ей только ближе, и вскоре начал жить в одном доме с ее детьми и мужем Бредом Питтом. Супруга Джоли вся эта ситуация откровенно бесила, он ругался с женой и просил убрать брата из их личной жизни. Однако в итоге убраться из дома пришлось самому Бреду, ведь Анджелина наотрез отказывалась разрывать или даже ослаблять связь с родственником. Именно потому, что дети актрисы и Питта редко начали видеть биологического отца, брата Анджелины Джоли они называли папой. Наконец терпение Бреда лопнуло, он уже не просил, а требовал, чтобы Джеймс Хейвен съехал из их дома. В ответ на требование мужа Джоли подала на развод, но брата из дома не выгнала.

Однако ирония и соль ситуации не в «нездоровых отношениях» брата Джоли с сестрой, а том, что во время развода Анджелины с Бредом Джеймс стал на сторону Питта. Что произошло между Хейвеном и Джоли не понятно, но расставание с актрисы с мужем окончательно отдалило родственников друг от друга. Сейчас Анджелина сама воспитывает детей, не хочет делить их с Бредом, а брат Джоли вернулся к построению актёрской карьеры.