Ольга Бузова «засветила» сморщенный живот

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В жизни Ольга Бузова отличается от картинки в Instagram.

Бузова в Instagram

Певица Ольга Бузова со своим возлюбленным Давидом Манукяном находится на отдыхе в Сочи. Она в своём репертуаре хвастается перед подписчиками красивыми фото, но в этот раз на некоторых видео и фото она «засветила» сморщенный живот вместо «стального пресса Бузовой».

На первом коллаже собраны фотографии идеального пресса Бузовой, которым она красуется перед подписчиками в Instagram в последний месяц. Выглядит гармонично и красиво при определённом ракурсе. Сразу хочется отметить, что Ольга Бузова следит за своей фигурой, и многие девушки в 30-35 лет могут только мечтать о таком прессе. На самом же деле Оля прибегает к фотошопу и фильтрам, которые скрашивают её живот.

Бузова в жизни

На второй подборке раскрывается «живой» пресс Ольги Бузовой, снятый на видео и с не очень правильного ракурса. Невооружённым глазом видно, что живот у Ольги слегка сморщенный, даже в районе кубиков.

«Плохо втянула» и «что с животом?», - интересуются подписчики.

Более «продвинутые целители» даже смогли разглядеть опухшие пальцы Бузовой и предположить, что «сердечко» барахлит.