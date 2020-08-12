Ведущий Первого канала Соловьев до последнего скрывал свадьбу от Эрнста

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Тимур тайно расписался в красивую дату — 08.08.2020, символизирующую бесконечность.

Свадебные фото со страничек instagram.com/timursolovyev/, anna.bashmet

Для поклонниц и большинства сотрудников Тимура Соловьева с Первого канала его свадьба стала неожиданностью. Известно об этом стало из Instagram. Ведущий «Доброго утра» выложил на своей страничке свадебное фото, снабдив лаконичной надписью — «муж и жена».

На свадьбе присутствовали только родственники и близкие друзья. Единственной сослуживицей Соловьева с Первого канала была соведущая Светлана Зейналова. Она тоже выложила в Instagram фото и видео торжества.

Возможны две причины для такой скрытности. Первая — Тимур не большой любитель афишировать личную жизнь. Вторая — строгое отношение к сотрудникам Первого канала гендиректора Константина Эрнста. Вполне возможно, что в целях сохранения рейтинга программы, ведущему просто не разрешали менять семейный статус. «Самый перспективный жених Первого канала Тимур Соловьев» это ведь не то же самое, что и просто «ведущий программы „Доброе утро“».

Косвенным подтверждением тому могут служить и комменты поклонниц под свадебным фото. Среди моря восторгов и поздравлений проскальзывают такие фразы: «Самый завидный жених Первого окольцован», «Половина девчонок отпишутся теперь».

Тимуру Соловьеву 38 лет. Это первый его брак. Известно, что у него было два серьезных романа. С телеведущей Анной Кастеровой и с актрисой Иевой Андреевайте. Молодую супругу Тимура зовут Анна Башмет. Она ведущая популярного блога о путешествиях и успешная бизнесвумен. Воспитывает сына от первого брака.

На Первом канале Соловьев ведет две передачи — «Доброе утро» и «Русский ниндзя», а до этого работал на «Муз-ТВ» и MTV.