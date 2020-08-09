Ромчик Постовалов из «Уральских пельменей» теперь поет

Вчера, 14:47

Актер снял свой первый музыкальный клип. Не имея возможности концертировать, он занялся воплощением проекта, на который раньше не хватало времени.

Поющий Ромчик. Скрины из клипа на песню «Итальянец» в YouTube

На днях в YouTube появилась запись шуточного клипа на песню «Итальянец», которую исполняет Роман Постовалов, актер и сценарист из «Уральских пельменей». Артист объяснил, почему его персонаж теперь поет.

Поющий Ромчик — это проект, идея которого вынашивалась 2 года. Но за привычным графиком «Уральских пельменей» на него не оставалось времени. Теперь же появилась возможность воплотить идею в жизнь. Роман рассказал в своем интервью КП, что уже готовы сценарии еще для 2-х клипов и на стадии разработки — третья идея. Колоритный персонаж с акцентом «кавказской» национальности задуман, как отвечающий в «Уральких пельменях» за музыкальное направление. И «он будет петь», — говорит Постовалов:

«Я не претендую на вокальные пьедесталы. То, что мы делаем, это для людей, которые любят юмор».

Сейчас для многих артистов наступили тяжелые времена. «Уральские пельмени» не исключение. Последний концерт группа дала в середине марта в Чебоксарах. С тех пор проедают жирок. Но его не много. Постовалов объясняет — «я же не акционер, не учредитель, а просто наемный актер».

Поэтому поющий Ромчик это не только новый способ самовыражения артиста, но и попытка найти новый способ заработка. Если не получится, Постовалов не исключает возможность возвращения на завод или в МВД, где он начинал свою карьеру.