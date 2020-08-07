Вчера, 15:20

Королёва помогает Архипу снять его первый клип.

Наташа Королёва и Архип Глушко

Фото: Instagram

24 июля в парке Горького прошёл концерт «Выпускной-2020», где впервые на сцене дебютировал 18-летний сын Наташи Королёвой Архип. Парня тепло встретила публика с его песней «Бутылки вина».

После концерта Наташа Королёва рассказала журналистам, мол якобы это Архипа пригласили на концерт, а он «подтянул» её. Но скорее всего это не правда, и дело было с точностью наоборот. Ведь на «Выпускном» было много приглашённых «старичков».

Спустя неделю после концерта Наташа Королёва показала в Instagram, как помогает сыну записать свой первый клип. А нужна ли помощь Архипу, который собирается завоёвывать молодёжь, а не более старшее поколение? В России есть множество молодых артистов, которые буквально «выстреливают» на ровном месте всего с одной песней.

Гневные комментарии на YouTube

В случае с Архипом этого не произошло. Его самая известная композиция — «Бутылка вина». Её Наташа Королёва пыталась продвигать на своём YouTube-канале. Даже с учётом звёздной мамы — клип собрал лишь 67 тысяч просмотров. В комментариях пользователи разделились 50 на 50. Одним парень понравился, другим полностью «не зашёл».

Пока что можно с уверенностью заявить, что Наташа Королёва не может «протащить» сына на большую сцену, хоть попытки и были. Возможно юноше следует расширить репертуар, а не ограничиваться одной песней, а также обратиться к известному продюсеру.