Гордон скрыл развод с женой Нозой, но не стеснялся флиртовать с Барановской

Вчера, 12:41 / Шоу-Бизнес

Ноза Абдулвасиева одна заботилась о двоих общих детях, пока ведущий «Мужское и женское» пропадал на работе с коллегой.

Гордон развелся с женой и теперь официально свободный мужчина; фото с аккаунта @baranovskaya_tv — Instagram

На днях стало известно, что уже больше двух недель прошло с того момента, как ведущий «Мужское и женское» Александр Гордон официально развелся женой Нозой Абдулвасиевой, причем сделал это тайно. Незадолго до развода молодая супруга Гордона жаловалась со своего блога в соцсети на то, как тяжело ей одной справляться с двумя детьми во время самоизоляции. Видимо, супруг не счел нужным помогать Нозе с родительскими обязанностями, но это и понятно – с коллегой-ведущей по «Мужскому и женскому» ему куда веселее.

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Барановской и Гордону давно начали приписывать отношения, но Юлия всегда отвечала, что между ними исключительно рабочие отношения. Однако это никак не останавливало ведущую от того, чтобы открыто флиртовать с Александром как в соцсети, так и на рабочем месте. Так, Барановская публично поздравила Гордона поцелуем прямо в студии шоу. Он не стеснялся флиртовать с Юлией н лазах у всей России, но почему-то скрыл развод с женой. Постоянные комплименты Александру, якобы дружеские признания в любви коллеге со страниц своего блога стали обычными для Юлии. Заигрывания подобного рода не могла не заметить Ноза, а, следовательно, из-за этого флирта в ее семье с Гордоном могли быть конфликты.

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Любопытно и то, что развод Абдулвасиевой и Гордона был зарегистрирован именно в день рождение молодой и уже бывшей супруги ведущего. Судя по всему, Ноза решила сделать себе своеобразный подарок в виде свободы от отношений с мужчиной, который давно променял семью на работу и сомнительную «дружбу» с игривой коллегой.