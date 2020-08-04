Напряженный рабочий график вынудил Хабенского преждевременно состариться

Вчера, 09:30

Папарацци «Экспресс газеты» поймали и выложили в сеть фото утреннего, слегка «помятого» Константина Хабенского.

Утренний и студийный Константин Хабенский. Фото: nemalahov, zen.yandex.ru

Актер на фото в черной, невзрачной рубахе и джинсах, с бутылочкой пива и весьма уже заметной лысиной. Видимо, напряженный рабочий график вынудил Константина преждевременно состариться. Потому что такой высокооплачиваемый актер, регулярно снимающийся в Голливуде, на бомжа не тянет.

Заподозрить, что Хаба себя запустил себя из-за личной трагедии повода нет. В семье у Хабенского порядок. Вместе со второй женой, актрисой Ольгой Литвиновой Константин воспитывает 3-х летнюю дочь. Поговаривают о втором совместном ребенке, но актер не любит афишировать личную жизнь. У него нет даже странички в соцсетях, поскольку Хабенский предпочитает живое общение «глаза в глаза».

Образ мачо или сердцееда Константину тоже чужд. Хабенский не раз признавался в том, что не следит за внешностью и позволяет себе нездоровые привычки. От курения Константин не может избавиться уже который год. На фото — просто 48-летний мужчина, каким Хабенский и является за пределами съемочной площадки.

Впрочем, это не мешает актеру отыгрывать серьезные драматические роли. Последней работой Хабенского стала роль сыщика-психопата в сериале «Метод». На стадии завершения еще две работы. В 2020 году зрители увидят картины «Доктор Лиза» и «Огонь» с любимым актером.