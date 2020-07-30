Дмитрий Шепелев ушёл с Первого канала на ТНТ за 3 миллиона в месяц

Телеведущий предстанет в абсолютно новом образе.

Счастливый Шепелев

Фото: Instagram Дмитрий Шепелев ушёл с Первого канала в феврале. Последняя его активность в соцсетях была 22 мая. Многие гадали, куда же пропал Шепелев? В итоге выяснилось, что он перешёл на телеканал ТНТ за 3 миллиона рублей в месяц.

В сентябре на ТНТ выходит новая передача «Ты как я». Дмитрий Шепелев будет в роли телеведущего в непривычном для себя образе. Вместо строгих костюмов и «угрюмой массы» он будет в неформальной одежке с улыбкой на лице. На шоу будут приходить отечественные звёзды вместе со своими детьми.

Формат передачи, вероятнее всего, будет нацелен на детскую аудиторию. Об этом сам Дмитрий Шепелев намекнул в своём «последнем» посте в Instagram.

Намёк на новую работу

Фото: Instagram «P.S. На фотографии новый вождь детского энтертейнмента», — писал Дмитрий.

По-английски entertainment значит «развлекательная программа». Тогда этому высказыванию никто серьёзного значения не предал, и в Сети поползли слухи, куда же мог пропасть Дмитрий Шепелев. Получается, что уже в мае или начале июня телеведущий начал работу над новым проектом.

В сети даже появился снимок со съёмок.

Шепелев на съёмках проекта «Ты как я»

Фото: kp.ru

Эксперт комиссии по СМИ общественной палаты РФ Дмитрий Манукян считает, что в новом проекте Дмитрия Шепелева не ждёт особый успех. Такой развлекательный формат — не для него. Ему больше подходят шоу в духе Андрея Малахова со «скандалами, интригами, расследованиями», уверен эксперт.

Истории звёзд и их детей зрителям не интересны в настоящее время, а некоторых такие передачи откровенно бесят. Несмотря на это, предположительная сумма в 3 миллиона в месяц отлично скажется на его благосостоянии, говорит Манукян.