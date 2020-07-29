Вчера, 13:02

Защита актера выбрала другую стратегию поведения – отрицание причастности звезды к происшествию.

Кадр из сериала «Следователь Тихонов»

Сегодня появились свидетельства того, как именно будет вести себя линия защиты актёра Михаила Ефремова, обвиненного в ДТП со смертельным исходом. Ранее множественные очевидцы происшествия сняли на видео то, как артист в невменяемом состоянии выходит из своей разбитой машины на месте происшествия. Как показали результаты анализов, в крови Ефремова присутствовали следы алкоголя и запрещенных наркотических веществ, что, по версии обвинения, и стало причиной аварии, из-за которой ушел из жизни один человек. Сегодня после заседания по делу в Пресненском суде, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова дал понять, что Михаил Ефремов отказывается от вины в ДТП со смертельным исходом.

При этом адвокат актёра Эльман Пашаев и вовсе не явился в зал суда, однако туда пришла группа активистов-защитников звезды. Пришедшие поклонники Ефремова также считают, что он никак не причастен к ДТП, а все видео сфабрикованы. Якобы Михаил даже в машину не садился, а его привезли туда некие третьи лица, а в автомобиле, попавшем в ДТП, находился каскадёр «от спецслужб» в шлеме и корсете. Звучат подобные высказывания как полный бред, однако фанаты Ефремова не выдумали его сами – они цитируют друга Михаила скандального Никиту Джигурду, который и создал эту теорию заговора. Кстати, по словам Джигурды, даже наркотики Ефремов принимал недобровольно и неосознанно – ему их подсыпали, вкололи или дали понюхать насильно.

На заседании в Пресненском суде Ефремов впервые встретился лицом к лицу с родственниками погибшего Захарова. Гражданская супруга жертвы ДТП назвала немужским поступком то, что актёр отказался признавать свою вину в произошедшей аварии.