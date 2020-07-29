Жигунова травмировал Аверин выстрелом в голову на съемках сериала «Горюнов»

Вчера, 12:03

Кто и почему подверг жизнь знаменитого актёра опасности и едва не сделал звезду «Глухаря» преступником?

Жигунов шутит о своей травме и не хочет относиться к произошедшему серьезно, фото с аккаунта @zhigunov_sergey в Instagram

Крайне странное и пугающее событие произошло на съемках сериала «Горюнов», где одну из главных ролей исполняет звезда сериал «Глухарь» Максим Аверин. Дело в том, что коллегу актёра Сергея Жигунова Аверин травмировал выстрелом в голову на съемках сериала «Горюнов». Поклонники смогли узнать об этом от самого Жигунова, который опубликовал пост с фото и соответствующей подписью у себя на странице в соцсети.

Травма Сергея, полученная на съемках «Горюнова»

Высказывание Сергея оказалось кратким и сухим, он не обвинял Аверина и не жаловался на то, что травма тяжелая. Уже по приложенному фото видно, что ранение представляет собой что-то среднее между ушибом и царапиной. Однако внимание общественности и прессы сразу же было обращено на Жигунова, а предположения прессы о том, что съемки «Горюнова» якобы «чуть не закончились трагедией» заставили Сергея пошутить – с еще одним актёром сериала чуть не произошла «трагедия», ведь тот упал в барабан. Очевидно, что свою травму Жигунова сравнивает именно со случайным падением в барабан и не относится к этому серьезно.

Актёр шутит насчет «трагедии» с другим артистом сериала

Однако, очевидно, что нормы безопасности на съемках все были нарушены, ведь даже царапины при нормальных условиях быть не должно. Страшно даже подумать, что могло бы произойти, если бы табельное оружие дрогнуло в руках стреляющего и дуло оказалось напротив глаз Жигунова. При этом даже не ясно, кто подверег здоровье звезды опасности, ну или Сергей решил не уточнять подробности происшествия специально.