Татьяна Навка с округлившимся животиком посетила Пушкинский музей

Вчера, 15:37

Жена Дмитрия Пескова никак не комментирует свою возможную беременность.

Фигура супруги Дмитрия Пескова существенно изменилась, как и гардероб – теперь Татьяна предпочитает вещи более свободные, скрывающие фигуру; фоо с аккаунта @tatiana_navka в Instagram

Повод для обсуждений дала фигуристка Татьяна Навка, которая с округлившимся животиком посетила Пушкинский музей вместе с подругами. Супругу пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова больше интересовали именно выставленные на показ произведения искусства, на вопросы поклонников о беременности Навка отвечать не сочла нужным. Тем не менее, нельзя не отметить, что обычно миниатюрная Татьяна изменилась – фигура стала полнее, мягче и женственнее. Так неужели в семье Пескова и Навки скоро появится еще один ребенок, а у дочери пары Нади – братик и сестрёнка?

Навка в Пушкинском музее вместе с подругами; фото со страницы @tatiana_navka в Instagram

В последнее время фигуристка действительно начала реже публиковать свежие фото, хотя ранее обожала делиться с подписчиками своего блога многими подробностями личной жизни. Навка стала скрытной, и это не удивительно, ведь ранее Татьяна признавалась, что достаточно суеверна. Согласно народным поверьям, беременной женщине нельзя рассказывать никому о своем положении – злые и завистливые люди могут сглазить и плод, и будущую мать. Впрочем, за Навку говорит её фигура – либо спортсменка запустила себя, во время самоизоляции налегая на фаст-фуд и сладкое, либо действительно беременна.