ТНТ переманил с Первого канала сначала Шепелева, а теперь и Гузееву

Вчера, 12:55

Эрнст стремительно теряет самых популярных ведущих из-за происков главных конкурентов.

Гузееву в работе на ТНТ привлек больше всего щедрый гонорар, сообщают на сайте «Дома-2»; изображение vistanews.ru

Согласно данным brandmedia.ru, телеканал Россия 1 обогнал Первый канал, в то время как ТНТ занял третье место в этом списке. Однако учитывая последние события, третий участник этой гонки вполне может отодвинуть детище Константина Эрнста назад. Дело в том, что ТНТ сначала переманил с Первого канала Дмитрия Шепелева, а теперь и Ларису Гузееву – она станет одной из ведущих «Дома-2» и «Бородина против Бузовой». На сайте «Дома-2» сообщается, что легендарная ведущая «Давай поженимся!» согласилась вести проект за щедрое вознаграждение.

Аналогичным образом, ранее бывший ведущий шоу на Первом канале «На самом деле» Шепелев ушел в новую семейную передачу ТНТ «Ты как я». При этом Дмитрий и глава Первого канала Эрнст утаили от общественности причину ухода знаменитого ведущего. Возможно, Шепелев захотел больший гонорар, а может быть формат скандального «На самом деле» просто ему надоел. В то же время Гузеева ведет «Давай поженимся» намного дольше Дмитрия, и наряду с Еленой Малышевой Лариса составляла «костяк» главных ведущих Первого канала, была фактически лицом всего телеканала.

Впрочем, данных о том, что Гузеева увольняется с Первого канала, нет, так что остается шанс, что ведущая сможет совмещать два вида деятельности. Однако в этом случае теряется эксклюзивность самой Ларисы, ведь все зрители, которые смотрели «Давай поженимся!» только ради нее (а фанатов у Гузеевой очень много) теперь перейдут на ТНТ. Это неизбежно приведет к еще большему падению рейтингов Первого канала.