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Заведующая театральной труппой рассказала, что от актёра требовали покинуть другие работы, главная среди которых – съемки в сериале.

Звезде «Сватов» обещали в театре уменьшить заработную плату, если он не откажется от сторонних работ, что обидело Добронравова; кадр из сериала «Сваты»

В прошлом месяце знаменитый актёр Фёдор Добронравов в беседе с журналистом «МК» рассказал, что покидает Театр Сатиры только потому, что «просто устал». Однако заведующая театральной труппой Бронислава Чунихина озвучила иную версию. Если верить ее словам, то Фёдора Добронравова вынудили уволиться из Театра Сатиры из-за отказа уходить из «Сватов», а также из других своих работ вне театра.

Актёр до последнего не хотел увольняться, искал компромисс и пытался договариваться с коллегами насчет репетиций, совмещал несколько видов деятельности. Казалось бы, руководство Театра Сатиры шло ему на встречу, ради его участия в спектаклях меняло расписание. Но уже не выдерживало больное сердце Добронравова – из-за плотного графика работы у звезды «Сватов» начались проблемы со здоровьем. Директор театра Мамед Агаев посоветовал Фёдору отказаться от работ на стороне, рассказывает Чунихина. За отказ артисту обещали большой гонорар – около 1 миллиона рублей.

Но Добронравов оказался непреклонен, он намерен был продолжать и сниматься фильмах, сериалах, и работать в театре. Тогда директор поставил жёсткое условие: за те дни, когда Фёдора не было на рабочем месте в театре, ему платить не будут, зарплата будет начисляться только за дни его пребывания в Театре Сатиры. И именно на это обиделся Добронравов, и решил уйти с этого места работы, сообщает заведующая труппой.