Давид Манукян пытается оправдаться за отказ в помощи погорельцам из Калуги

Сегодня, 15:19

Его невеста, Ольга Бузова, никак не ввязывается в историю со сгоревшим домом.

Манукян и сгоревший дом

Фото: YouTube

В июне в Калуге был шторм, в один из домов попала молния, в результате чего он сгорел. Тогда на место происшествия приехал жених Ольги Бузовой, Давид Манукян. Он говорил, что поможет с ремонтом, но потом его представитель сообщил пострадавшим, что он отказался. Сегодня история получила продолжение, когда Давид Манукяк опубликовал в YouTube видео, посвящённое этой ситуации.

Видеозапись Давида Манукяна с названием «ДОМ СГОРЕЛ! СМИ ЛГУТ. Нужна ваша помощь» посмотрели уже более миллиона человек, и ответная реакция подписчиков себя ждать не заставила. Не нужно быть гением, чтобы понять — Манукян пытается оправдаться за отказ в помощи погорельцам из Калуги.

Недоброжелатели и негативно настроенные фолловеры вспомнили Манукяну все грехи, и даже приписали к этой истории Ольгу Бузову. Многие считают, что он мог обратиться к ней за помощью, раз по его словам, он не может себе позволить выделить порядка 1 млн рублей на помощь семье. Ему припомнили, как он «кидал» людей на ставках и прочие моменты из прошлого.

Недовольные подписчики

Скриншоты: YouTube

В рассказе Давида Манукяна он неоднократно говорит, что не отказывался помочь, а просто «недостаточно контролировал ситуацию», частично признавая свою вину.

Здесь же выясняется, что изначально он был готов отремонтировать крышу, но строители сказали, что дом нужно сносить, и строить всё заново. Снос дома, по оценкам специалистов, стоит порядка 200 тысяч рублей, а на строительство нового необходимо около 2 млн рублей.

При этом, по словам Давида Манукяна, подрядчик требует 50% предоплаты, примерно 750 тыс. рублей. Жених Бузовой утверждает, что у него таких денег нет, и обратился за помощью к подписчикам, чтобы вместе собрать необходимую сумму.

Самое примечательное в этой истории, что всего 5 дней назад Манукян публиковал другое видео, на котором покупал BMW x6 в комплектации, которой ещё нет в России.

По оценкам некоторых СМИ, стоимость такого авто составляет около 11,5 млн рублей.

Сам же Давид Манукян говорит, что не отказывался помочь, и его не так поняли. Более того, пострадавшая сторона попыталась сделать его «крайним», опять же, по словам Давы.

В видео присутствует ненормативная лексика.