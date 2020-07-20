Вчера, 12:38

Ляйсан не против того, что муж проводит время с Гариком, ведь сама она рада отдохнуть с подругами.

Воля и Харламов с юмором относятся к приписываемой им нетрадиционной ориентации, даже в видеоклипе с пародией на Бузову использовали мотив однополых отношений; кадр из клипа на YouTube

Расставание Кристины Асмус и Гарика Харламова стало одним из самых громких событий текущего 2020 года. Хотя, в отличие от Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Гарик и Кристина разошлись тихо и мирно, на них обращено пристальное внимание поклонников. Благодаря этому стало известно, что резидент Comedy Club отказался от роли домоседа, коей придерживался во время брака с Асмус. Харламов стал завсегдатаем вечеринок, и отчет с одной из них опубликован на странице ведущей шоу «Танцы» на ТНТ Утяшевой, по которой ясно, что Гарик «отбил» у в Ляйсан мужа.

«Всё встало на свои места», - подписала Утяшева Stories на своей странице @liasanutiasheva в Instagram

Вместе с супругом-комиком Павлом Волей звезда отдыхала в некоем развлекательном заведении, вместе с ними был и Гарик Харламов. Утяшева опубликовала в Stories Instagram фото, где сама Ляйсан обнимается с хореографом Екатериной Решетниковой, в то время как Павел и Гарик танцуют вместе. Подпись у снимка достаточно многозначительная и говорящая: «Всё встало на свои места».

Не сложно догадаться, что Утяшева всего лишь иронизирует над тем фактом, что мужу и его коллеге приписывают романтические отношения. Однако и без иронии, Харламов «отбил» Волю у Утяшевой после развода с Асмус, ведь теперь Павлу как другу приходится уделять Гарику много внимания. Ранее друзья Харламова в общении с прессой рассказывали, что развод с Асмус юмористу дался тяжело, в такие времена ему особенно необходима дружеская поддержка. К слову, еще во время самоизоляции в марте-мае, когда о разводе с Кристиной не было и речи, Гарик начал проводить регулярные онлайн-эфиры с Волей с Утяшевой. Тогда Ляйсан и Паша через видеосвязь занимались зарядкой с Харламовой, чтобы комик мог привести фигуру в порядок.