Нюша и Виктория Одинцова намекнули, что стеснялись Егора Крида

Вчера, 16:45

У певца был роман с обеими девушками.

Егор Крид, певица Нюша, модель Виктория Одинцова

Фото: Instagram

Сегодня появились два интервью, в котором бывшие девушки Егора Крида певица Нюша и модель Виктория Одинцова вспоминали былые времена. В частности, вопросы касались отношений с Егором Кридом. Обе намекнули, что стеснялись молодого исполнителя.

У Нюши спрашивали истинную причину расставания с Егором Кридом и о том, что её родители его недолюбливали. Особенно отец, который был против отношений. На тот момент он считал Крида ещё совсем «мальчиком», который ничего не сможет дать его дочери.

Нюша вспоминает, что в то время Егор Крид ещё был закомплексованным, без славы и денег. На тот момент у певицы уже были все блага, и наверняка она его стеснялась, а семейная история второстепенна.

«У каждого своя правда. И она может быть всю жизнь – эта своя правда», - вспоминает Нюша.

Егор Крид и Нюша

Фото: vokrug.tv

Изданию peopletalk певица как-то призналась, что её муж, Игорь Сивов, сильный и уверенный в себе человек, с которым они вместе развиваются. Ещё один намёк, что Нюша стеснялась Крида на тот момент.

«Что я могу ей дать? Пацан, у которого нет денег», - Егор Крид говорил интервью Дудю и на других передачах после расставания с Нюшей.

Егор Крид и Виктория Одинцова

Фрагмент из клипа «Мне нравится»

Позже в жизни Егора Крида появилась модель Виктория Одинцова. Успешная девушка, которая знакома с именитыми футболистами, актёрами. Пара долго не афишировала отношения, но сегодня Одинцову спросили о расставании с Кридом. Она была не многословна и говорила нехотя, будто стесняется своего прошлого.

«Мы с Егором не скрывали наши отношения, мы вместе гуляли, я ездила с ним на концерты, мы вместе отдыхали, но хотелось просто оставить это при себе. Мы встречались около пяти месяцев», - рассказывает модель.

Егор Крид и Амина Мерзоева

Фото: Instagram, YouTube

Последний роман Егору Криду приписывали с девушкой-стримером Аминой Мерзоевой, более известной под псевдонимом tenderlybae. Она пришла в гости к Егору Криду 24 июня, а день рождения у певца - 25 числа. Тогда они вместе поиграли на балалайке и поиграли в компьютерные игры.

Позже, 28 июня, на своей странице в Instagram Амина Мерзоева опубликовала совместную фотографию, под которой пользователи предполагали, что образовалась новая пара. Но слухи никакого подтверждения так и не нашли.

После шоу «Холостяк» Егор Крид рассказывал о своих отношениях с девушками. Имя он не указал, но речь явно идёт о Нюше. Ещё раз он подчеркнул, что был не уверенным в себе.

«Сам я после нашего расставания понял: для нас семья — это был бы путь в никуда, я не смог бы стать хорошим отцом», - говорил Крид.