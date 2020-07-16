Нюша и Виктория Одинцова намекнули, что стеснялись Егора Крида

У певца был роман с обеими девушками.
Сегодня появились два интервью, в котором бывшие девушки Егора Крида певица Нюша и модель Виктория Одинцова вспоминали былые времена. В частности, вопросы касались отношений с Егором Кридом. Обе намекнули, что стеснялись молодого исполнителя.
У Нюши спрашивали истинную причину расставания с Егором Кридом и о том, что её родители его недолюбливали. Особенно отец, который был против отношений. На тот момент он считал Крида ещё совсем «мальчиком», который ничего не сможет дать его дочери.
Нюша вспоминает, что в то время Егор Крид ещё был закомплексованным, без славы и денег. На тот момент у певицы уже были все блага, и наверняка она его стеснялась, а семейная история второстепенна.
Изданию peopletalk певица как-то призналась, что её муж, Игорь Сивов, сильный и уверенный в себе человек, с которым они вместе развиваются. Ещё один намёк, что Нюша стеснялась Крида на тот момент.
Позже в жизни Егора Крида появилась модель Виктория Одинцова. Успешная девушка, которая знакома с именитыми футболистами, актёрами. Пара долго не афишировала отношения, но сегодня Одинцову спросили о расставании с Кридом. Она была не многословна и говорила нехотя, будто стесняется своего прошлого.
Последний роман Егору Криду приписывали с девушкой-стримером Аминой Мерзоевой, более известной под псевдонимом tenderlybae. Она пришла в гости к Егору Криду 24 июня, а день рождения у певца - 25 числа. Тогда они вместе поиграли на балалайке и поиграли в компьютерные игры.
Позже, 28 июня, на своей странице в Instagram Амина Мерзоева опубликовала совместную фотографию, под которой пользователи предполагали, что образовалась новая пара. Но слухи никакого подтверждения так и не нашли.
После шоу «Холостяк» Егор Крид рассказывал о своих отношениях с девушками. Имя он не указал, но речь явно идёт о Нюше. Ещё раз он подчеркнул, что был не уверенным в себе.