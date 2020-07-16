Фадеев не стесняется носить поддельную маску Louis Vuitton

Вчера, 08:00

Рудковская, увидев такую выходку продюсера, точно бы решила, что Макс выглядит «дешмански».

Макс Фадеев, похоже, лишен предрассудков насчет того, что носить нужно исключительно оригинальные брендовые вещи; фото @fadeevmaxim в Instagram

Новый скандал между Ритой Дакотой и Яной Рудковской показал, как ведет себя продюсер Димы Билана с теми, кто «портит имидж» модного бренда Louis Vuitton. Риту Рудковская жестко раскритиковала за недостаточно почтительные слова о ее любимом бренде, сказала, что та выглядит «по-дешмански». Но что она сделает с коллегой-продюсером Максом Фадеевым, когда узнает о его выходке? Недавно Фадеев удивил поклонников, появившись у себя в аккаунте в подделке под Louis Vuitton. Когда фанаты заметили это, Макс честно признался, что вещь и правда фейковая, но «дико удобная».

Фадеев у себя на странице @fadeevmaxim в Instagram признался, что носит подделку

По всему видно, что продюсер ни сколько не стесняется носить поддельную маску, к тому же у Louis Vuitton подобных нет вообще. Не так давно Макс сильно похудел по собственной методике, но демонстрировать фигуру и носить более обтягивающие вещи пока не собирается – на большинстве новых фото он все еще одет в свои черные свободные футболки и брюки. Причем та самая диета, с помощью которой Фадеев скинул около 100 кг, выглядит скорее как шутка, чем как реальный способ похудения. Продюсер предлагает утром и вечером обжигать горло 600 мл не очень горячего кипятка. По словам Макса, благодаря такому методу не удастся съесть в день и трех ложек пищи. Естественно, диетологи предупредили: такой способ похудения очень опасен для здоровья, есть более безопасные методы сбросить вес.

К слову, после скандала с Дакотой и массовой критики в свою сторону Яна Рудковская уже и не рада, что сначала организовала конкурс с розыгрышем брендовых сумок Louis Vuitton. Между тем Рита, выставившая себя жертвой в этом конфликте, получила новый приток подписчиков и одобрения за «сильную позицию». Похоже, после развода с Соколовским Дакота поняла, что привлечь к себе внимание она может только жалобами о том, как ее обидели другие люди.