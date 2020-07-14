Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2» из-за новой диеты

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Ольга объявила, что начала активно худеть, а также извинилась за то, что «немножко расслабилась» на съемках реалити-шоу.

Ольга попросила прощения перед зрителями «Дома-2» за то, что на лобном месте у нее слишком «блестели глаза»; фото со страницы @buzova86 в Instagram

В течение 16-ти последних лет Ольга Бузова строила карьеру на ТНТ, и в последние годы начала работать ведущей прославившего ее реалити-шоу «Дом-2». Звезда многое позволяла себе в новой должности: и повышала голос на участников, и оскорбляла их, и даже рыдала прямо на лобном месте, но последняя ее выходка удивила даже лояльную аудиторию «Дома-2».

Дело в том, что Бузова провела пьяный эфир на лобном месте, у Ольги было игривое настроение, заплетался язык, была малосвязная речь и не совсем адекватное поведение выпившего человека. Бузова даже умудрилась забыть фамилию своего соведущего – назвала его Черкарсов, а не Черкасов. Этот выпуск «Дома-2» с пьяной Олей пропустили в эфир – он вышел 13 июня.

Сегодня Бузова, увидев ажиотаж из-за своего поведения на лобном, извинилась, что «немножко расслабилась» на съемках реалити-шоу. При этом Ольга уточнила, что прошлый понедельник, когда снимали выпуск, не был для нее сложным, но причину того, почему у нее «блестели глаза» под градусом Бузова называть не стала.

Если Бузова так твердо собралась худеть, ей стоит отказаться от выпивки; изображение с аккаунта @buzova86 в Instagram

Ответ на этот вопрос можно найти в Instagram-аккаунте Бузовой, где она объяснила, что начала худеть – даже ролик об этом сняла. Вполне вероятно, что Ольгу так «развезло» от алкоголя из-за того, что она ничего не ест, а ведь голодающий организм сложнее справляется с алкогольными токсинами. В любом случае, Бузовой не стоило употреблять спиртное, ведь это мало того, что вредно для здоровья, так еще и стало причиной ее позора перед всеми зрителями «Дома-2».