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Агата и Мирослава очень похожи между собой, даже родились в один день – 1-го марта.

Мирослава может оказаться в точно таком же положении, как и Агата – брошенной и выгнанной из дома; фото с аккаунтов @mutsenitseagata и @m1r0slava_karpovich в Instagram

Поклонники и критики звезды сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» Павла Прилучного продолжают следить за подробностями его личной жизни. Как бы сам актёр не скрывал ту, с кем живет сейчас, всё тайное стало явным – Прилучного видели на отдыхе вместе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Неудивительно, что Павел увлекся актрисой, во многом Карпович напоминает его экс-супругу Агату Муцениеце. Но именно это может быть плохим знаком для Мирославы, ведь если Павел выбирает похожих женщин для личных отношений, то и модель собственного поведения с ними не изменит. Нельзя исключать, что с Прилучным Карпович ждет судьба Муцениеце.

Карпович и Муцениеце похожи внешне – обе стройные и хрупкие женщины почти одного роста (у Агаты рост 172 см, у Мирославы – 170 см), обе имеют достаточно активную жизненную позицию. Актрисы начали рано работать (Карпович с 17 лет, а Муцениеце – с 16 лет), и обе успели построить неплохую карьеру в модельном бизнесе. Звезды получили мгновенную популярность благодаря съемкам в популярных российских сериалах, но потом редко появлялись в значимых проектах. Агата и Мирослава похожи настолько, что даже родились в один и тот же день – 1-го марта. Впрочем, главное отличие Карпович от Муцениеце в том, что у звезды «Папиных дочек» личная жизнь была куда более насыщенной, чем у актрисы из «Закрытой школы».

Карпович заполучила кумира миллионов женщин и девушек, привлекательного мужчину и отличного отца, однако это только одна из сторон многогранной и противоречивой личности Прилучного. Карпович стоит прислушаться к тому, что говорила о нём Агата Муцениеце. Слухи о том, что Прилучный бьет Агату, своих детей, изменяет ей, злоупотребляет алкоголем, появились еще во время их брака. В СМИ писали, что один раз Муцениеце сама вызвала полицию из-за побоев, но когда прибыли сотрудники правоохранительных органов от своих слов отказалась. Муцениеце действительно жертвовала собой, чтобы сохранить семью, а потому молчала годами, и только в 2020 году она рассказала всю правду, и она оказалась неутешительной.

Во время пандемии, по словам Агаты, Прилучный устроил в их семейном особняке, на глазах маленьких детей настоящий запой, а кроме того поднимал на жену руку, выкинул телефон Муцениеце. В итоге Павел и вовсе выгнал актрису из дома, Агате пришлось ехать к маме, где она с ее телефона записала видео о поведении отца своих детей. Интересно, знает ли Карпович, на что способен ее избранник? Есть вероятность, что Прилучный осознал свои ошибки в поведении, но люди очень редко меняются. Линия поведения с Муцениеце у Павла вырабатывалась годами совместной жизни, покладистая Агата всё терпела и только способствовала тирании со стороны мужа, закрепляя в характере Прилучного это негативное качество.