Вчера, 15:01

Продюсер конкурса Сазыкина раскрыла тайный роман Ирины и Тимура, проходивший за спиной его девушки и ее мужа.

Состоящие в отношениях Тимати и Дубцова закрутили роман прямо во время гастрольного тура, сообщает Сазыкина; фото @timatiofficial и @dubtsova_official в Instagram

В ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале экс-продюсер «Фабрики звезд – 4» Олеся Сазыкина внезапно раскрыла тайны всех звезд, которые на то время были у нее в попечении. Среди них был рэпер Тимати, тогда состоящий в серьезных отношениях с фабриканткой Алексой, а также певица Ирина Дубцова. Сазыкина утверждает, что между Тимати и Дубцовой были близкие отношения – Иру видели выходящей из номера рэпера поздней ночью. Никто и не подозревал, что Тимати изменял Алексе после «Фабрики звезд – 4» с Ириной Дубцовой, ведь последняя к тому времени уже вышла замуж.

Сазыкина предполагает, что во время долгих гастрольных туров Ира скрашивала досуг в компании рэпера, но дальше ночевок в номерах друг друга их отношения не пошли. В 2007 году Дубцова родила ребенка от Романа Черницына, в этом же году Тимати расстался с Алексой. Однако у певицы после родов появилась депрессия, начались проблемы с лишним весом и с мужем. Вскоре пара развелась. Тимати и Алекса пытались повторно возобновить отношения в 2010 году, но дольше нескольких месяцев вместе они не протянули. Тимати с головой ушел в построение карьеры, светскую жизнь и раскрутку себя, а Алекса к тому времени мечтала о создании семьи.

Впрочем, с уверенностью утверждать, что Сазыкина не врет насчет Дубцовой и Тимати, тоже нельзя. Ранее именно Олеся пришла на передачу к Андрею Малахову «Прямой эфир», где два выпуска подряд утверждала, что родила сына от «рыженького» из «Иванушки International». Однако с помощью теста ДНК Андрей Григорьев-Апполонов смог опровергнуть это заявления. Тогда Сазыкину заподозрили в поиске легкого способа пиара, и, возможно, заявления в «Сегодня вечером» также были сделаны с этой целью.