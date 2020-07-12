Панин рассказал, почему Балабанов звонил ему по ночам

Между тогда еще молодым актёром и ныне покойным режиссером завязалась дружба после съемок фильма «Жмурки».
Скандальный российским актёр Алексей Панин дал интервью «Москве-24», где рассказал, почему знаменитый режиссер таких фильмов как «Груз 200» и «Жмурки» Алексей Балабанов звонил ему по ночам. На самом деле, Панина и Балабанова связывает длинная история знакомства, которая началась с того, что режиссер предложил 19-летнему малоопытному актёру сниматься в одном из своих фильмов. По словам Панина, Балабанов ему абсолютно не понравился с первого же взгляда – мрачный взгляд режиссера даже испугал юного артиста.
К тому же Панин в то время оказался в компании Тиграна Кеосаяна, который конфликтовал с Балабановым, потому был настроен негативно к режиссеру.
Через несколько лет Алексей снялся в главной роли фильма «Жмурки» режиссера Балабанова, и именно это роль принесла Панину огромную популярность и узнаваемость. После успеха картины, на юного артиста посыпались выгодные предложения о работе, съемках в фильмах и сериалах, но также еще раньше завязалась дружба с режиссером.
Сейчас уже сам актёр пробует свои силы в создании собственного фильма, выход которого был отсрочен из-за пандемии. Впрочем, называть себя режиссером Панин не хочет, ведь в создании его ему помогало очень много людей. Тем не менее, Алексей не очень доволен тем продуктом, который получился:
Проблема нового фильма Панина в операторской работе, в чем он признался на интервью. Кроме того, Алексей упомянул, что собирается переезжать в Европу, ведь в России пути для карьерного роста для него закрыты из-за испорченной репутации.
Панин не признает своей вины в испорченной репутации, и, по его словам, не он выкладывал скандальные видео с собственным участием в Сеть. Некто умышленно дискредитирует его и создает фейковые ролики, уверен Алексей.