Харламов не понял шутку ведущего Comment Out о разводе с Асмус из-за «фейка» в прессе

Вчера, 10:37

Владимир Маркони и не думал врать о расставании резидента Comedy Club с супругой, а просто иронизировал.

Харламов очень болезненно воспринял шутку Маркони, хотя сам шутил и жестче над Гузеевой и Паниным; Фото с аккаунтов @vovapcdonail и @garikkharlamov в Instagram

Когда в июне актриса из «Интернов» Кристина Асмус сделала объявление, что разводится с комиком Гариком Харламовым после многолетнего брака, мало кто из поклонников поверил ей. Масла в огонь недоверия подлил и Владимир Маркони, ведущий Comment Out, который, фактически, публично заявил, что пост в соцсети с объявлением о разводе - часть задания его шоу и Кристина с ним справилась. Харламов шутку не понял, а из-за последующего «фейка» в прессе ситуация только обострилась.

Маркони вызвал настоящий ажиотаж своим комментарием, а потому скоро ему позвонил журналист одного известного издания и спросил, действительно ли Харламов и Асмус участвовали в Comment Out и как скоро выйдет выпуск для просмотра онлайн. Но вместо того, что бы развенчать шутку, ведущий шоу продолжал иронизировать, мол они участвовали, выпуск выйдет 1-го июля – после того, как продлится неделю, что было отсылкой к голосованию о поправках в конституцию РФ. Однако тонкую отсылку вырезали, а в новостной статье в прессе его слова привели как «чистую» правду, без тени шутки и иронии.

Харламову, как и многим пользователям Сети, шутка не ведущего Comment Out о разводе с Асмус не понравилась, и получилось это как раз из-за «фейка» в СМИ, как читает Маркони. Журналисты просто вырвали его слова из контекста, тем самым подставив Владимира. Однако ведущий Comment Out не понимает и реакции своего коллеги-комика из Comedy Club, ведь Гарик и сам постоянно шутит то над Ларисой Гузеевой, то над Евгением Петросяном, то над Алексеем Паниным. Почему можно шутить над другими звездами, а не над ним самим? Маркони считает, что ничего предосудительного не сделал.