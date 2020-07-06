Ведущую «Жить здорово!» Малышеву заметили на самолёте в Нью-Йорк

Вчера, 14:21

Цель визита Елена и её близкое окружение не разглашают.

Фото: @ malysheva.live

Не так давно в Сети появилась информации о покупке Еленой Малышевой заграничного особняка. Алексей Навальный заявил, что недвижимость Малышева приобрела как раз в Нью-Йорке, стоимостью 6,4 млн долларов. Как вдруг, ведущую «Жить здорово!» заметили на самолёте в Нью-Йорк. Пассажир обнаружил звездную личность в лайнере и опубликовал снимок Малышевой на личной страничке Instagram.

Фото: @sotovsergei

Примечательно, что вскоре и сама ведущая опубликовала серию роликов из самолёта. Елена рассказала, как в аэропорту Шереметьево было мало людей, однако бортпроводники соблюдают все меры безопасности и раздают медицинские маски в самолёте. Вот только у самой Малышевой средств личной безопасности не было обнаружено, судя по «слитому» в Сеть кадру.

Так или иначе, цель визита за границу Елена и её близкое окружение пока не разглашают. Вполне вероятно, что после длительной самоизоляции ведущая решилась навестить сыновей, которые уже многие годы проживают в США.