Голос Цоя фанаты услышат на новых концертах группы «Кино»

Такая возможность появилась после «запекания» голоса в специальной печи и оцифровании.
Хрипловаты голос легендарного рокера Виктора Цоя фанаты смогут услышать на концерте группы «Кино». Для этого использовалась уникальная технология «запекания» голоса с последующим его оцифрованием.
Музыканты группы «Кино» 2 июля 2020 года стали участниками программы «Вечерний Ургант». Гитарист Юрий Каспарян рассказал о том, что теперь на концертах будет звучать и голос основателя группы — Виктора Цоя. Специально для этого они обратились к специалистам из Лондона, которые для воссоздания голоса легендарного рокера «запекли» оригиналы записей, а после оцифровали их на современные носители. Все пластинки и диски с полюбившимися композициями будут переизданы.
Каспарян заявил, что фанатам группы не стоит переживать — все запланированные концерты пройдут по графику. Концертную деятельность группа не приостанавливает в связи с карантином. В Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 ноября 2020 года состоится ближайшее выступление, а москвичи могут 22 ноября послушать любимую музыку на ВТБ. Примечательно, что музыкант будет играть на всех выступлениях на гитаре, которую в руках держал еще Виктор Цой. На своей страничке ВКонтакте музыканты написали: «Надеемся, что к осени мир перестанет тяжело болеть, и мы увидимся с вами!». Поклонники группы засыпали музыкантов комментариями, в которых поблагодарили их и дали высокую оценку их творчеству.