Голос Цоя фанаты услышат на новых концертах группы «Кино»

рассказал о том, что теперь на концертах будет звучать и голос основателя группы — Виктора Цоя. Специально для этого они обратились к специалистам из Лондона, которые для воссоздания голоса легендарного рокера «запекли» оригиналы записей, а после оцифровали их на современные носители. Все пластинки и диски с полюбившимися композициями будут переизданы.

Музыканты группы «Кино» 2 июля 2020 года стали участниками программы «Вечерний Ургант». Гитарист Юрий Каспарян рассказал о том, что теперь на концертах будет звучать и голос основателя группы — Виктора Цоя. Специально для этого они обратились к специалистам из Лондона, которые для воссоздания голоса легендарного рокера «запекли» оригиналы записей, а после оцифровали их на современные носители. Все пластинки и диски с полюбившимися композициями будут переизданы.