Пригожин считает шоубиз лицемерием, а артистов крепостными

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Продюсер считает, исключение из правила — это Алла Пугачёва и Сергей Шнуров.

фото: wikimedia

Иосиф Пригожин рассказал о положении артистов во время пандемии. Он считает, что российские артисты, в отличие от зарубежных коллег, — крепостные.

Пригожин продолжает настаивать на том, что государство должно в трудные времена поддерживать творческую интеллигенцию наравне с другими профессиями. Продюсер проинформировал, западные артисты зарабатывают участием в телеэфирах и фестивалях, а российские якобы денег за это не получают. Даже, когда сидят в жюри на песенных фестивалях. Пригожин считает, что способ поменять ситуацию есть и привёл в пример Пугачёву и Шнурова, которые сказали: «Халявы не будет». Однако, так повели себя не все артисты.

Ранее Пригожин высказывался о бедственном положении артистов при пандемии, хотя заявить открыто о ситуации знаменитости не хотят. Продюсер сделал вывод, что шоубиз — лицемерное сообщество, его участники — вруны. Заявлению Пригожина предшествовал конфликт с Сергеем Шнуровым. Музыкант подверг критике информацию продюсера о бедственном положении российского шоу-бизнеса.

Также Иосиф Пригожин прокомментировал сообщение Виктории Бони, что она получила МРОТ (12 130 рублей), но не нуждается в деньгах и передаст их малоимущим. Продюсер считает, отказываться от государственных денег не стоит, их нужно брать, а благотворительностью заниматься потом. Пригожин заявил, что подавал документы на получение МРОТ и получил отказ.

Таким образом, ситуация с финансовыми трудностями у представителей шоубиза РФ остаётся неоднозначной. Бедствуют далеко не все или признаться не хотят.