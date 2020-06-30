Собчак уверена, должность Шнуру на RTVI «сосватала» жена

Вчера, 14:52

Ксюша давно «в контрах» с фронтменом «Ленинграда», набирающим политический и шоубизовский вес.

фото: wikimedia

Ксения Собчак уверена, на быструю карьеру музыканта влияет его жена. Шнур стал не только депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, но и ведущим рок-программы на одном из шоу RTVI.

Скандальная теледива сообщила, что встречу Шнура с человеком-решающим организовала Ольга Абрамова, жена музыканта. Она – дочь уральского миллиардера. К слову, последний пост Шнура по выходке Ксении при посещении уральского монастыря на режиме изоляции, содержал мощные выражения в адрес Ксюши. Сергей Шнуров написал стих, в котором рассказал по поводу визита Собчак в монастырь и сообщил о своём отношении к ней.

Собчак предположила, что теперь в «Ленинграде» главное место не у Шнура, а у Дениса. Ведь лидеру группы предложили место в законодательном собрании Питера, в совете по культуре при президенте РФ, теперь он получил еще и хорошее место в RTVI.

Ксения с горечью отметила, что при Матилье (бывшая жена Шнурова) иначе всё было. Новая супруга, похоже, задевает самолюбие Собчак, слетающей со своих постов, рекламодатели лишают Ксюшу денежной подпитки. Нужно что-то предпринимать, но пока попытки ведущей обратить на себя внимание оказываются безрезультатными.