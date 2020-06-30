Анита Цой попала в больницу с COVID-19

Вчера, 12:40

Пресс-секретарь артистки Анна Кружель недоумевает, ведь певица соблюдала меры самоизоляции.

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Анна Кружель обнародовала информацию о том, что Анита Цой попала на больничную койку в московский госпиталь. У певицы выявили COVID-19.

Пресс-секретарь сообщил, что Цой выполняла правила самоизоляции, которые связаны с пандемией, с первого дня объявления опасности. Кружель не может назвать от кого звезда заразилась.

Сведения о состоянии Цой пока отсутствуют. Ряд СМИ утверждают, оно — серьёзное, но не безнадёжное. Официальных подтверждений нет.

Цой не так давно исполнилось 49 лет. Музыкальная карьера началась в 1986. Певица издала 8 сольных альбомов.

В конце марта 2020 года Анита отметилась заявлением на НТВ, заболевший Лев Лещенко — в зоне риска по коронавирусу из-за опасного возраста. Певица призвала артиста не унывать и не падать духом. Тогда всё будет хорошо. Теперь ей самой необходимо бороться с недугом.