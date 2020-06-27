Шнур назвал дела Ефремова и Серебренникова высшими точками в их творчестве

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Фронтмен «Ленинграда» считает, что общество получило современное искусство, которого все так ждали.

фото: wikimedia

Сергей Шнуров сравнил суд по делу об аварии с участием Михаила Ефремова и приговор по деле Кирилла Серебренникова о хищении 129 млн рублей. Музыкант считает — это высшие точки в их творчестве.

Шнуров сразу отметил, его сообщение — цинично и продолжил, две трагедии этих персонажей поясняют их предыдущие работы со всей силой и настойчивостью. Информационная эпоха, продолжил Сергей, привела к исчезновению границ, которые разделяют артистов и зрителей. Они, одновременно, стали и тем, и другим. Музыкант уверен, что эти происшествия и являются настоящим современным искусством, которого публика так жаждала.

Ефремов совершил трагичное ДТП 8 июня 2020 года в пьяном виде. Серебренников признан 26 июня 2020 года виновным в хищении 129 млн рублей. Шнуров считает, что артисты должны прекратить делить жизнь на творческую и личную. Информационная эпоха не предполагает закулисья. Кровь и суд — самые настоящие. Все мы участники реалити-шоу. Жизни звёзд — ретрансляторы нынешнего времени.

Видимо, лидер «Ленинграда» хотел сообщить, что персонажи исполнили свои роли не на сцене, а в жизни. По-настоящему, реально.