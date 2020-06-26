Бари Алибасова перевели в психиатрию из обычной клиники

Вчера, 16:51

Диагноз продюсера — амнестический синдром при злоупотреблении алкоголем.

фото: wikimedia

Бари Алибасов из обычной московской клиники был переведен в психиатрическую. Медицинский осмотр показал, что состояние продюсера ухудшилось.

Первые сведения о здоровье продюсера разместил Telegram-канал Mash. Он проинформировал, что препараты, которые принимал Бари Каримович, привели к его нестабильному состоянию. Медики отправили Алибасова к психиатрам.

Напомним, что в реанимационное отделение больницы скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Бари попадал и в 2019 году. Тогда продюсер сообщил, что перепутал сок и средство для очистки труб. Неделю Алибасов провёл в коме с ожогами пищеварительной системы. После этого, представитель российского шоубиза оценил ущерб своему здоровью в 85 млн рублей, а моральный вред — 15 млн. Хотя вред он нанёс себе сам.

6 июня 2020 года Бари Алибасов вновь пропал в больницу накануне своего 73-летия. Продюсер не выходил на связь с 4 июня сего года. Возможно, его увёз Бари-младший в неизвестном направлении, чтобы старший побыл в одиночестве в свой праздник.

Telegram-канал Mash предложил иную версию. Источник полагает, что первоначальная версия с отравлением была инсценировкой для поднятия рейтинга. Сейчас же всё серьёзнее. Похоже, Бари реально угодил в психиатрическую клинику.

Поклонникам остается ожидать информации о состоянии здоровья Алибасова.