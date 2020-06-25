Джиган посоветовал Харламову сбрить брови при разводе с Асмус

Рэпер откликнулся на развод звёздной пары и дал шуточную рекомендацию, как следует себя вести при расставании.
Джиган разместил комментарий под постом комика в Instagram, в котором Харламов отреагировал на информацию о фиктивности развода с Асмус. Рэпер дал совет — просто сбрить брови.
Харламов резко критиковал Владимира Маркони, ведущего в Comment Out за заявления, что развод — наказание на съёмках очередного шоу. Позднее, Гарик удалил пост, Джиган успел прокомментировать его.
Рэпер написал о бровях не случайно. Информация о его разводе с Оксаной Самойловой появилась в марте 2020 года. Поведение Джигана стало неадекватным, он появлялся пьяным в прямых эфирах и сбрил брови. Позднее музыкант попал в клинику для реабилитации после принятия запрещённых препаратов. Самойлова распространила информацию о разводе.
Джиган после выписки показал, что не сдаётся и вернулся в семью. В его аккаунте появились фотографии с Самойловой, рэпер посвящал ей композиции.
Видимо, Джиган считает, что сбритые брови помогут и Харламову не расставаться с Асмус.