Манукян считает, брак Асмус с Харламовым разрушил эпизод из фильма «Текст»

24-06-2020, 14:03

Блогер уверен, актриса слукавила в своём сообщении в Instagram, что её участие в скандальной ленте не повлияло на развод пары.

фото: s0.rbk

Кристину Асмус поддержал и Гарик Харламов. В своём сообщении комик также проинформировал, что «Текст» или измены — не причина расставания. Вадим Манукян придерживается иной точки зрения.

Блогер сообщил, при покадровом просмотре постельной сцены он заметил, что Асмус взяла своего партнёра по фильму Ивана Янковского за интимное место. Манукян полагает, сюжет не предусматривал такое действие, оно произошло случайно. Вадим отмечает, актриса смутилась от того, какое место Янковского оказалось у неё в руках. Замешательство длилось лишь секунду, но она стала роковой.

Манукян полагает, Харламов увидел оплошность Асмус и не простил ей этого. Естественно, актриса не хотела, чтобы вольность попала в окончательный вариант «Текста» и муж её увидел. Блогер напомнил, что участие в постельных сценах не раз приводило к разводам известных пар. Манукян считает, здесь именно тот случай.

Причина расторжения брака звёздной пары интересует почитателей. Они выдвигают разные предположения.

Истинный повод развода пары не известен, значит, домыслы продолжаются.