Агата Муцениеце похудела и показала фигуру в бикини

Вчера, 17:21

Бывшая супруга Прилучного решила показать «холостяцкую жизнь» после развода.

фото: wikimedia

Актриса рассказала в Instagram, что после расставания сразу «равнула» к певице IVKA в загородный дом. На даче актриса показала фигуру в купальнике. Фолловеры заметили, что звезда похудела.

Анастасия Ивка располагает загородным участком с бассейном. Муцениеце первым делом решила искупаться в воде вместе с детьми — 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией. Компанию им составил пёсик Кефир. Пока троица (двое детей и собака) резвились в воде, актриса отдыхала у басейна и принимала солнечные ванны. Одновременно, Агата решила похвастаться фигурой, которая, как отметили подписчики, изрядно похудела. Миниатюрный оранжевый топик едва прикрывает грудь, а улыбка не сходит с лица на фото. Развод пошёл Муцениеце на пользу, она похудела, а не набрала лишний вес, заедая стресс. Агата сообщила в Instagram, что закат того чудного дня встречала со своими маленькими ангелами и с Анастасией на пирсе, расположенном рядом с озером.

Источник: prt scr instagram.com@ agataagata

Муцениеце и Прилучный официально развелись 15 июня 2020. Совместная жизнь пары продолжалась 8 лет. Супруги разошлись полюбовно и разделили имущество. Агате достался крутой внедорожник и четырёхкомнатная квартира в столице стоимостью 28 млн рублей.

Павел и Агата договорились, что они продолжат воспитывать детей вместе.

Браки и разводы в шоубизе стали способом повышения рейтинга. Павел сообщил, не терпит одиночества. Муциенице, похоже, не страдает от развода.