Астролог Володина пояснила развод Асмус и Харламова влиянием Венеры

Вчера, 12:34

Актриса и комик состояли в браке 7 лет и воспитывают 5-летнюю дочь.

фото: pixabay

Василиса Володина получила известность после участия в «Давай поженимся». Астролог уверена, что воздействие ретроградной Венеры на многие браки является негативным. Развод Асмус и Харламова не стал исключением.

Актриса сообщила о разводе 22 июня 2020 в Instagram. Кристина Асмус проинформировала поклонников, что решение — обоюдное и попросила не выдвигать догадки по поводу их расставания.

Володина дала комментарий такому решению звёздной пары с точки зрения астрологии. В первую очередь Василиса сообщила, что у развода нет связи с датой свадьбы, поскольку она не влияет на отношения.

Астролог пояснила, что у Венеры сейчас ретроградная стадия, которая заставляет людей взглянуть на отношения с иной стороны. Планета вошла в такой период в середине мая и выйдет из него 25 июня 2020 год. Василиса Володина пояснила, людям портит жизнь не Венера, но в этот промежуток времени небо показывает, что люди начинают пересматривать отношения. Одновременно, астролог напомнила, в период ретроградной Венеры распадается множество пар. Василиса призывает не винить в этом планету. Решение, в конечном итоге, остаётся за человеком.

С мнением астролога можно соглашаться или нет. Факт — люди часть Вселенной и она на них воздействует.