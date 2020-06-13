Старшая дочь Игоря Николаева отказалась от карьеры певицы после романа отца с Королевой

Вчера, 09:00

В 18 лет Юлия подавала большие надежды как артистка эстрады. Но неожиданно ушла со сцены в медицину.

Юлия, старшая дочь Игоря Николаева, в подростковом возрасте решила пойти по стопам отца и занялась музыкой. Со своими песнями она выступала на концертах и гастролировала по стране. В 1988 году начинающая артистка снялась в клипе Аллы Пугачевой на песню «Незваный гость», а в 1996 году ей досталась главная роль в клипе отца на песню «Благословляю этот вечер».

Поддерживал творческие успехи Юлии не только отец, но и его вторая супруга – Наташа Королева. Возлюбленная Игоря Николаева выстроила доверительные отношения с его дочерью и даже стала для нее своеобразным образцом в мире шоу-бизнеса.

Фото из Instagram @igor_nikolaev_music

Для Королевой Юлия написала песню «Любовь без правил». В 1999 году девушки вместе появились на обложке журнала «Спид-инфо».

Однако в 2001 году Николаев разводится с Королевой. Вскоре после окончания этого романа дочь артиста отказалась от карьеры певицы. Случались редкие выступления и попытки реализовать себя в качестве композитора. Но все же Юлия уходит из шоу-бизнеса и посвящает себя медицине.

Видимо, решение уйти с эстрады было принято под влиянием эмоций от развода отца с Королевой. Ведь Наташа и Юлия были близки. Старшая наследница Николаева до сих пор считает его вторую жену родным человеком.

«Наташенька, пожалуйста, знай, что я очень тебя люблю! Ты была, есть и будешь моей семьей!» – цитирует слова Юлии «Комсомольская правда».

Игорь Николаев с Наташей Королевой и дочкой Юлией, источник: zen.yandex.kz

При этом Игорь Николаев признается, его 41-летняя дочь и сейчас пишет песни. Но делает это исключительно для себя. Хотя могла бы выступать на сцене. Ведь в спонсорстве проблем нет. Несмотря на зрелый возраст, Юлию финансово обеспечивает отец, сообщает издание Seldon.News.

Артист готов помочь дочери во всем, лишь бы она занималась любимым делом и была счастлива. Но возвращаться в мир шоу-бизнеса наследница не торопится. И это при том, что любовь к музыке в ней все еще живет.