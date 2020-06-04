Екатерина Скулкина предпочла карьеру вместо воспитания маленького сына

Сегодня, 10:00

Телеведущей не хватает времени на семью.

Мало кто знает, но участница Comedy Woman уже больше 10 лет «глубоко замужем». В 2008 году у пары появился единственный сын Олег, но через несколько лет Скулкиной пришлось переехать в Москву ради карьеры. Теперь Екатерина делится: «Я виртуальная мама по Скайпу». С кем живет сейчас сын Скулкиной, неизвестно, но по предположениям редакции, Олег сейчас проживает с матерью артистки. Уникальные кадры сына с его бабушкой актриса опубликовала в своем блоге.

Скулкина с сыном. Фото из официального Instagram актрисы

С одной стороны, Екатерину легко понять – многие женщины мечтают добиться независимости и популярности. С другой стороны, отсутствие воспитания матери в жизни маленького сына чревато печальными последствиями. Многие звезды, оставившие детей на попечения бабушкам, до сих пор не могут простить себя за это. Скулкина крайне редко показывает сына в своем блоге, хотя публикует в нем чуть ли не каждый момент свой жизни. Совместные фото с мужем юмористки найти еще тяжелее. Возможно, именно поэтому Екатерине постоянно приписывают романы с коллегами по съемочной площадке.

Скулкина предпочла карьеру вместо семьи и добилась ошеломительных результатов. Она является автором и актрисой Comedy Woman, была в жюри конкурса «Модель XL» и планирует собственный проект.