Травмы детства на всю жизнь или почему Кирилл Сафонов стал примерным семьянином

Сегодня, 05:00

Порядочности и благородству актера можно только позавидовать.

Детство Кирилла Сафонова было не самым простым. Некоторые моменты детства принесли ему травмы на всю жизнь. Кирилл вырос и стал примерным семьянином, но почему? Всему виной плохие или даже пагубные отношения с отцом.

Кирилл Сафонов с дочерью

Родители Сафонова развелись, когда тот был еще ребенком, что стало первой травмой детства для актера. Несмотря на развод близких, это было не самым шокирующим для Кирилла. Самым ужасным для мужчины был тот факт, что родной отец, еще находясь в семье, не обращает на него никакого внимания, делая вид, будто он – совершенно чужой человек. После такого становится ясно, почему Сафонов решил построить крепкую семью, стать идеальным отцом и супругом.

Кирилл Сафонов в ожидании пополнения

Кирилл по-настоящему хороший отец. Когда у него родилась дочь, он всегда был рядом с ней, да и когда развелся с ее матерью, старался все свободное время посвящать малышке. Сейчас, когда девушка выросла, он поддерживает все ее начинания, как делает любой любящий отец. Позже у Сафонова родился сын, тогда мужчина вовсе взял отпуск по уходу за ребенком. В этом случае он решил помочь жене и в очередной раз доказать себе, что он – примерный семьянин, который любит и ценит своих близких.