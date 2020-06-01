Родители Кати Диденко и Джо против их общения из-за предполагаемого романа

Сегодня, 03:30

Мамы блогеров остаются на стороне поклонников и считают поступки детей недопустимыми.

Уже несколько недель Катя публикует неоднозначные и провокационные, обсуждаемые видеоролики с новым близким для себя парнем – блогером Джо. Поклонники приписывают им тайную романтическую связь, но блогеры это отрицают.

Не только подписчики негативно настроены на эту скандальную пару, но и родители Кати и Джо. Они против их общения из-за предполагаемого романа – мама Диденко придерживается мнения хейтеров, по словам самой девушки.

Кадры из Instagram: @didenko.katerina

Диденко идёт наперекор маме и не считает в этой ситуации себя плохой дочерью. Ведь у каждого человека своё мнение.

Сейчас Екатерина начала жить счастливой и, по-настоящему, радостной жизнью. Несколько дней назад исполнила свою давнюю мечту – решилась на пластическую операцию по увеличению груди. И несмотря всех критиков и негатив, продолжает общаться с Джо.

Кадры из TikTok: @joauch и @provizor_didenko

Вдова с двумя детьми на руках продемонстрировала силу своего характера и осмелилась поделиться своими переживаниями с публикой сразу после трагедии – история Кати заслуживает уважения.