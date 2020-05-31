Кузьмин празднует 65-летие разговорами о безопасной езде

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Рокер опомнился и теперь не ездит по встречной без шлема.

65 лет – возраст более чем уважительный. Достигший его Владимир Кузьмин в душе, конечно же, остается тем же рокером, что и раньше, но уже не может позволить себе лихого поведения, как в молодости. Тогда, на заре своей карьеры, чтобы вписаться в рок-н-ролльный образ жизни, он гонял по московским улицам на мотоцикле. Ехал по встречке и без шлема, с бардачком полным пива. Теперь же, на свое 65-летие он говорит о безопасной езде.

По словам Кузьмина, позволить себе лихие поступки прошлого он не может, потому теперь думает, прежде всего, о своем здоровье. Тем не менее, признается музыкант, правила езды он нарушал до того момента, пока везде не повесили камеры. Он тогда жил за городом, потому ездить туда-сюда приходилось часто.

«Сейчас в моей жизни нет того драйва, да и пиво пришлось заменить на травяной отвар», - с горечью признает Кузьмин.

Также он добавил, что мотоциклы – очень травмоопасные транспортные средства и он сам, бывало, получал травмы. В результате из-за сломанного пальца и растянутого сухожилия, ему шесть лет приходилось бороться с сильными болями.